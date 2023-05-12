Происшествия 12 мая 2023, 00:04 Двух мужчин задержали по подозрению в нападении в Пензе

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В Пензе сотрудники Росгвардии передали полицейским двух пьяных мужчин, которых заподозрили в нападении на человека. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

По данным информагентства, задержанные хотели познакомиться с 23-летней девушкой в одном из городских баров. Однако она им отказала, и, подкараулив ее у входа в заведение, они несколько раз ударили ее по лицу. В результате нападавшие оказались в отделе полиции.