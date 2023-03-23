Происшествия 23 марта 2023, 17:10 Двух мужчин, ограбивших салон связи с игрушечным пистолетом, задержали в Хабаровске

Читать 360tv в

В Хабаровске правоохранителям удалось задержать двух мужчин, которые ограбили салон сотовой связи. Злоумышленники угрожали продавцу игрушечным пистолетом, сообщил сайт «Ридус» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Один из мужчин в маске вбежал в магазин и стал требовать отдать ему все деньги, угрожая детским оружием. Продавец не стал рисковать и выполнил все требования злоумышленника.

Реклама

Отмечается, что его подельник все это время ждал на улице и следил, чтобы в магазин никто не зашел.

Реклама