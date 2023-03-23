23 марта 2023, 17:10
Двух мужчин, ограбивших салон связи с игрушечным пистолетом, задержали в Хабаровске
В Хабаровске правоохранителям удалось задержать двух мужчин, которые ограбили салон сотовой связи. Злоумышленники угрожали продавцу игрушечным пистолетом, сообщил сайт «Ридус» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Один из мужчин в маске вбежал в магазин и стал требовать отдать ему все деньги, угрожая детским оружием. Продавец не стал рисковать и выполнил все требования злоумышленника.
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Отмечается, что его подельник все это время ждал на улице и следил, чтобы в магазин никто не зашел.
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