Двух мужчин нашли мертвыми в центре Южно-Сахалинска

В подвале жилого дома на улице Емельянова в Южно-Сахалинске были обнаружены тела двух мужчин. Признаков насильственной смерти у погибших не выявлено. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Для точного установления смерти мужчин тела были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Личности погибших на данный момент неизвестны. Правоохранители устанавливают точные обстоятельства смерти.