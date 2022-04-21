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    21 апреля 2022, 16:19

    Двух мужчин нашли мертвыми в центре Южно-Сахалинска

    Оксана Лавнюженко

    В подвале жилого дома на улице Емельянова в Южно-Сахалинске были обнаружены тела двух мужчин. Признаков насильственной смерти у погибших не выявлено. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

    Для точного установления смерти мужчин тела были направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

    Личности погибших на данный момент неизвестны. Правоохранители устанавливают точные обстоятельства смерти.