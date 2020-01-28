28 января 2020, 13:44
Двух мужчин, изнасиловавших и убивших женщину в Санкт-Петербурге, отправили в колонию
Суд Санкт-Петербурга вынес приговор двум мужчинам, которые изнасиловали, а после убили женщину. Одному из них дали 16 лет колонии строго режима за удушение жертвы, второму — шесть лет колонии общего режима, написал портал «Невские новости».
Мужчины напали на женщину возле дома № 9 по улице Александра Матросова. Произошло это в сентября 2018 года. Подсудимые следовали за женщиной, после чего затащили ее в кусты, отобрали телефон и изнасиловали. Чтобы избежать уголовного наказания, один из них задушил жертву, второй — забрал куртку и карту «Подорожник».
Тот, который задушил пострадавшую, получил 16 лет колонии , второй — шесть.