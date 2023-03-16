16 марта 2023, 17:05
Двух мужчин, использующих чужие банковские карты в магазинах, объявили в розыск в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле правоохранители разыскивают злоумышленников, которые для оплаты товаров в магазинах используют чужие банковские карты. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МУ МВД России «Нижнетагильское».
Подозреваемые попали на камеры видеонаблюдения в Дзержинском районе города.
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«Оперативные сотрудники полиции в ходе проверки изучили видеозаписи с камер видеонаблюдения. На них и попали подозреваемые мужчины. Камеры установлены в магазинах Дзержинского района», — говорится в сообщении ведомства.
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Мужчинам за содеянное грозит уголовная ответственность.
Кражи
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