Двух мужчин и женщину поймали после нападения на кассира в магазине в Петербурге

Ольга Ломакина В Санкт-Петербурге трое жителей Колпино пришли в продуктовый магазин, напали на продавца и забрали спиртное. Злоумышленников задержали через несколько минут и доставили в отделение. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, все трое — безработные. С осколков стекла сняли отпечатки пальцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Поделиться статьей









