Происшествия 04 сентября 2023, 19:04 Двух москвичей заподозрили в фиктивной регистрации иностранцев в квартирах Полиция задержала двух москвичей за фиктивную регистрацию мигрантов в квартирах РИА «Новости»

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В Москве двое местных жителей попались на фиктивной регистрации в своих квартирах приезжих. Всего они прописали больше десятка мигрантов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

В ведомстве уточнили, что участковым удалось установить 13 случаев фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания и задержать подозреваемых в нарушении закона о миграции.

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Предположительно, мужчина и женщина 50 и 52 лет за деньги зарегистрировали иностранцев в своих квартирах на Реутовской и Вешняковской улицах. При этом москвичи не собирались пускать в них мигрантов, чтобы те смогли фактически там проживать.

В итоге против собственников недвижимости возбудили уголовные дела о фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в России. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.

Ранее экс-главу юридической фирмы в Москве обвинили в организации незаконной миграции. По данным полиции, 35-летняя подозреваемая вместе с сообщниками за взятку в 280 тысяч рублей подделала документы о трудовой деятельности иностранца.