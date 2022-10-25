Двух московских учителей уволили по статье за угрозы «врезать» ребенку ресурсного класса | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 18:43 Двух московских учителей уволили по статье за угрозы «врезать» ребенку ресурсного класса Источник «360»: два учителя в Москве нагрубили особенным детям и потеряли работу РИА "Новости"

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Родители учеников московской школы № 285 обратились в прокуратуру после того, как дети записали урок на диктофон. На аудио учителя грубо общались с обучающимся ресурсного класса. После случившегося двух преподавателей уволили по статье, сообщил «360» знакомый с ситуацией источник.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», с грубостью взрослых столкнулись дети, которые обучаются в особом классе. По словам семей школьников, с ними некорректно обращались классный руководитель и учитель географии. Один из педагогов — почетный работник общего образования России, другой преподает также этику и пишет методички по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

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На одном из уроков 15-летний подросток по имени Дима вызвал эмоции у обеих женщин. Они кричали на него и угрожали «врезать».

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«Заткнись! Сядь на место! Я тебе сейчас врежу», — заявил на опубликованной в Сети записи преподаватель.

Подросток записал скандал в классе на аудио, которое вечером попало в руки его матери. Женщина не смогла дослушать крики в адрес сына, у нее началась истерика.

Она собралась написать заявление в прокуратуру. Инициативу женщины поддержали родители других учеников. Некоторые семьи перестали пускать детей на занятия и требовали отстранить учителей от работы.

Источник «360» заметил, что скандальных педагогов уволили из школы по статье, какой — не уточняется. Директор школы заподозрил еще четырех учителей в некорректном поведении с учениками, однако им позволили уйти «по собственному желанию».