Происшествия 21 августа 2023, 18:28 Двух мигрантов заподозрили в хулиганстве в магазине в центре Москвы СК возбудил уголовное дело против двух мигрантов о хулиганстве в магазине в центре Москвы РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о хулиганстве в центре Москвы, по которому проходят в качестве подозреваемых двое приезжих. Их вскоре доставят к следователям на допрос, сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

По данным ведомства, 17 августа двое уроженцев Таджикистана 22 и 23 лет в магазине, расположенном на улице Пресненский Вал в центре Москвы, совершили хулиганские действия в отношении мужчины и женщины.

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Следствие установило, что иностранцы проживали в России в нарушение миграционного законодательства. Кроме того, они незаконно работали в Москве. В скором времени их планируют допросить сотрудники СК.

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