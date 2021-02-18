Двух мигрантов задержали по подозрению в краже в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители поймали двух мигрантов, которых заподозрили в краже одежды. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, подозреваемые открыто похитили одежду из двух магазинов и убежали. Сумма нанесенного ущерба превысила 80 тысяч рублей. Одного нарушителя поймали накануне, второго задержали сегодня. Они оказались уроженцами центральноазиатской республики. Возбуждены уголовные дела.