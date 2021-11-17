Двух мигрантов, устроивших драку в вагоне МЦК, задержали

В Москве задержали двух приезжих, которые устроили драку в одном из вагонов МЦК на станции «Окружная». Об этом сообщил «Подъем» со ссылкой на управление МВД на транспорте по ЦФО.

Как рассказали изданию, задержанные мужчины приехали в Россию из ближнего зарубежья. В момент избиения они были в нетрезвом состоянии.

По предварительной информации, мужчины спровоцировали словесный конфликт. Позднее он перерос в драку. При этом ни один из участников потасовки так и не обратился в полицию. Против задержанных возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Все произошло 14 ноября, в воскресенье, на станции МЦК «Окружная». Мигранты вели себя шумно и развязно. Одна из пассажирок сделала им замечание, но в ответ компания мужчин принялась оскорблять женщину. Тогда за нее заступились другие пассажиры — они вытолкали хулиганов из вагона.

По сообщениям СМИ, в столичном метро произошла стрельба. Пуля из пневматического пистолета попала в прохожего на станции «Библиотека имени Ленина».