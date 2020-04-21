Двух мертвых подростков нашли в Москве. Они могли отравиться наркотиками

Тела двух подростков нашли в подъезде многоэтажного дома на юго-западе Москвы. СМИ пишут, что ребята отравились психотропными препаратами.

Погибших было по 16-17 лет. Они дружили еще с начальной школы, но жили в разных районах Москвы. Как стало известно «Московскому комсомольцу», последний раз один из них выходил на связь с родителями вечером 20 апреля, а потом перестал отвечать на звонки.

Родители искали подростков всю ночь. В итоге соседи старшего из друзей нашли тела между пятым и шестым этажами.

Возле тел обнаружили белый порошок, который отправили на экспертизу. Как узнало издание, 16-летний юноша нашел в районе закладку наркотиков и предложил приятелю попробовать их.Перед этим он записал видеоролик, чтобы похвастаться своей находкой перед друзьями.

Родители говорят, что раньше не замечали, чтобы их дети употребляли наркотики.