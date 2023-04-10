Происшествия 10 апреля 2023, 10:31 Двух маленьких мальчиков нашли в квартире с мертвой парой в Домодедове Детей, найденных в квартире с мертвой парой в Домодедове, передали близкому родственнику РИА «Новости»

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Двух маленьких мальчиков обнаружили в квартире с мертвыми мужчиной и женщиной в Домодедове, сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья. По данным ведомства, старшему ребенку два года, младшему — год.

ЧП произошло 9 апреля днем на улице Рабоей. На телах погибших взрослых при осмотре не обнаружили признаков насильственной смерти. Установлено, что женщине было 42 года, а мужчине — 37 лет. Детей передали близкому родственнику.

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«Угрозы жизни и здоровья малолетних не имеется», — подчеркнули в ведомстве.

По факту случившегося проводится проверка. Домодедовская городская прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также работе органов системы профилактики.

Обстоятельства и причины смерти взрослых устанавливает региональное ГСУ СК России. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили проведение судебных экспертиз, в том числе дактилоскопической, судебно-химической и судебно-медицинской. В ГСУ подчеркнули, что также дадут правовую оценку действиям органов ПДН.

По данным источника газеты «Известия», полицию в квартиру вызвали соседи из-за громкого плача детей.