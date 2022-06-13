Двух маленьких детей унесло на матрасе в открытое море в Крыму

Двух детей, четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку, из-за сильного ветра унесло на матрасе в открытое море на пляже в Крыму. Проверку по факту их исчезновения организовала прокуратура республики, сообщили в пресс-службе ведомства.

Все произошло на территории Штормовского сельского поселения, в Сакском районе. Сообщение поступило днем 12 июня. Работники оперативных служб проводят поисковые мероприятия.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). На место выезжал исполняющий обязанности сакского межрайонного прокурора Дмитрий Гусев. Руководство прокуратуры взяло расследование на контроль.

Проверку организовали по поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова. Сотрудники прокуратуры установят все обстоятельства происшествия и дадут оценку исполнению родительских обязанностей семьями детей.

«По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.