Происшествия 11 февраля 2023, 08:17 Двух мальчиков, провалившихся под лед в Ростовской области, успели спасти МЧС: спасатели успели помочь двум детям, провалившимся под лед в Ростовской области Пресс-служба МЧС

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Сотрудники МЧС успели спасти восьмилетнего и 10-летнего мальчиков, которые провалились под лед реки Грушевки в Ростовской области. Прогулка школьников по льду могла бы закончиться трагедией, если бы очевидцы вовремя не вызвали помощь. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, все произошло на хуторе Яново-Грушевский накануне около 17:00. Лед у моста оказался тонким. Восьмилетний мальчик стал тонуть первым, а товарищ попытался спасти его, но тоже ушел под лед. К счастью, пожарно-спасательная часть находилась всего в 100 метрах от места происшествия. Очевидцы тут же обратились к сотрудникам МЧС.

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Спасатели достали детей из воды, отвезли в часть, укутали в одеяла, напоили чаем и вызвали скорую помощь. Мальчиков госпитализировали с переохлаждением в больницу Новочеркасска. Их жизни ничего не угрожает.

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Как раз накануне спасатели Московской области напомнили жителям, что даже зимой нельзя оставлять детей без присмотра рядом с реками и озерами. Лед в некоторых местах может быть тонким.