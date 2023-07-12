Эксклюзив 12 июля 2023, 22:42 Двух людей спасли из горящей квартиры на юге Москвы Источник «360»: пожар произошел в квартире на юге Москвы Pxhere

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В квартире в Южном административном округе Москвы вспыхнул пожар. Как сообщил источник «360», людей из горящего помещения спасли.

Пожар начался в трехкомнатной квартире на девятом этаже во втором корпусе жилого дома № 7 по Востряковскому проезду в районе Бирюлево Западное. По данным источника, в помещении находились люди. Они не могли выйти из квартиры из-за возгорания. Помощь они ждали на балконе.

Автоматическая лестница сначала не могла подъехать к месту возгорания из-за машин.

В пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили «360», что пожарные работают над ликвидацией огня. Людей эвакуировали из квартиры. Их осматривают медики скорой помощи. Подробности выясняются.