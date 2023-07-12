12 июля 2023, 22:42
Двух людей спасли из горящей квартиры на юге Москвы
Источник «360»: пожар произошел в квартире на юге Москвы
В квартире в Южном административном округе Москвы вспыхнул пожар. Как сообщил источник «360», людей из горящего помещения спасли.
Пожар начался в трехкомнатной квартире на девятом этаже во втором корпусе жилого дома № 7 по Востряковскому проезду в районе Бирюлево Западное. По данным источника, в помещении находились люди. Они не могли выйти из квартиры из-за возгорания. Помощь они ждали на балконе.
Автоматическая лестница сначала не могла подъехать к месту возгорания из-за машин.
В пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили «360», что пожарные работают над ликвидацией огня. Людей эвакуировали из квартиры. Их осматривают медики скорой помощи. Подробности выясняются.
Пожары
Москва 2023
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