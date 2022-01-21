21 января 2022, 14:46
Двух котов с обморожением нашли на трассе между Салехардом и Аксаркой
Двух котов нашли на трассе между Салехардом и Аксаркой. Животных с обморожениями доставили к специалистам. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на приют для животных «Дорога Домой».
По предположению ветеринаров, коты пробыли на морозе около часа. У одного из них — сфинкса — оказалось сильное обморожение конечностей. Возможно, потребуется ампутация.
«Он был истощен, напуган, пытался выжить из-за всех сил, но его шансы были равны нулю», — рассказали в приюте.
О состоянии второго кота информации пока нет.