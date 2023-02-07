Происшествия 07 февраля 2023, 12:10 Двух ямальцев осудили на 11 лет за торговлю наркотиками

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В ЯНАО вынесли приговор двум местным жителям, которых поймали с крупной партией наркотиков. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу прокуратуры округа.

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Двое молодых людей сначала получили одну партию наркотиков и даже успели ее расфасовать, но при передаче второй они попались. Ямальцев задержали, их обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Суд назначил каждому из них по 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима.