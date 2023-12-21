21 декабря 2023, 11:10
Двух граждан Китая задержали за запуск квадрокоптера в Москве
Студента из Китая и его друга задержали за запуск квадрокоптера в центре Москвы
Студента РУДН из Китая и его друга задержали за запуск квадрокоптера в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Как отметили авторы статьи, в помыслах гостей столицы не было ничего плохого: они планировали поразить друзей и родных видами российской столицы с высоты птичьего полета.
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Однако студента и его товарища задержала московская полиция. При аресте предмет квадрокоптер упал, из-за чего у него сломались два винта. Кроме того, на молодых людей завели административное дело, а беспилотник изъяли.
Ранее в Санкт-Петербурге гражданский квадрокоптер врезался в здание Эрмитажа. Серьезных повреждений зданию он не нанес.
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