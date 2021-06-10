Двух фальшивомонетчиков задержали в Кузбассе

ОМОН провел спецоперацию по задержанию фальшивомонетчиков в Кузбассе. Арестованы двое мужчин. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

У мужчин изъяли поддельные пятитысячные купюры. «Задержанные дистанционным способом приобрели поддельные пятитысячные банкноты, которые сбывали на рынках и в мелких торговых точках, покупая недорогие товары», — рассказали в ведомстве. Позже фальшивые деньги обнаружились в магазинах, куда задержанные успели зайти. Заведено уголовное дело. Мужчин могут посадить на срок до восьми лет.