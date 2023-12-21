Происшествия 21 декабря 2023, 12:53 Двух дворников задержали в Москве за хранение более девяти килограммов героина «Известия»: в Москве задержали двух дворников за хранение 9,4 килограмма героина РИА «Новости»

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Следователи в Москве задержали двух дворников, которые держали в подсобном помещении более девяти килограммов героина. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, во время оперативно-разыскных действий полиция и ФСБ в районе Кунцево обнаружили множество пакетов с запрещенными веществами общей массой 9,4 килограмма. Запрещенные препараты хранили два мигранта из стран ближнего зарубежья 1988 и 1986 годов рождения.

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Подозреваемых задержали. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».

Накануне партию кокаина на 6,5 миллиарда рублей изъяли в Москве. Задержанные планировали забрать в Москве большую партию наркотика, ввезенную в страну ранее, и переправить в Европу.