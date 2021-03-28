Двух девочек сбили на пешеходном переходе под Петербургом. Видео

Двух девочек-подростков сбили на пешеходном переходе в городе Тосно Ленинградской области. Одна из них скончалась по пути в больницу. Управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело.

В социальных сетях появилась запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах можно заметить, как автомобиль на полной скорости сбивает двух девочек, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Трагедия произошла вечером в субботу возле дома № 173. Пострадавшим девочкам 15 и 16 лет. Младшая из них скончалась по пути в больницу. Вторую доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

За рулем автомобиля находилась женщина. Подозреваемую задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится сбор доказательств. Выясняются обстоятельства смертельного ДТП.

В пятницу в Новосибирской области в результате столкновения фуры с легковым авто скончались трое человек, в том числе маленький ребенок. В ГИБДД по региону сообщили, что водитель Renault Sandero выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой КамАЗ.