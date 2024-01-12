12 января 2024, 00:45
Двух девочек-подростков, разгромивших ларек в Смоленске, поймали полицейские
Полиция установила личности двух подростков, разгромивших ларек в Смоленске
Полицейские установили личности двух девочек-подростков, которые разгромили торговый павильон на улице Гастелло в Смоленске. Об этом сообщило издание smolensk-i.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
«На данный момент идет проверка инспекцией ПДН. Владелец ларька написал заявление на возмещение ущерба», — сказано в сообщении.
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Родители подростков тоже написали заявление на бизнесмена. Причиной послужила его публикация в соцсетях видеоролика с участием детей. По данным журналистов, между мужчиной и родственниками одной из подозреваемых есть давние разногласия.
Ранее в интернете распространили ролик с камер видеонаблюдения, на котором показано, как две девочки громят ларек.
Ранее двое подростков в Санкт-Петербурге украли у мужчины 10 обувных коробок. Несовершеннолетние имели при себе газовый баллончик. Они подбежали к потерпевшему, отобрали коробки и скрылись с места ЧП.
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