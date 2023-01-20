Происшествия 20 января 2023, 20:06 Двух детей выгнали из автобуса на мороз в Каменске-Уральском СК возбудил дело после того, как двух детей выгнали на мороз из автобуса РИА «Новости»

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Двух школьников выгнали из маршрутного автобуса в Каменске-Уральском под предлогом, что у детей не прошла оплата по проездным документам. Десятилетней девочке и семилетнему мальчику пришлось в сильный мороз ждать общественный транспорт, чтобы добраться до дома. По факту случившегося возбудили дело, сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве уточнили, что проверку начали после того, как в СМИ появилась информация о детях, которых выставили из автобуса на мороз. Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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В рамках расследования сотрудники СК установят все обстоятельства случившегося и закрепят доказательную базу.

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По действующему законодательству в России запрещено принудительно высаживать из транспорта детей до 16 лет, если у них нет билета или они не могут оплатить проезд. Однако эти нормы периодически нарушаются.

В Красноярске 13 января возбудили дело после того, как школьнику пришлось в 20-градусный мороз идти пешком пять остановок — мальчика тоже выставили из транспорта из-за неоплаты проезда.

В начале января депутат Госдумы Василий Власов обратился в Минтранс с предложением ввести бесплатный проезд для школьников в зимний период.