Происшествия 19 февраля 2023, 09:41 Двух детей спасли при пожаре в Удмуртии Пожарные спасли двух детей из горящего двухэтажного дома в Удмуртии РИА «Новости»

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Пожар произошел в двухэтажном доме барачного типа в городе Сарапуле в Удмуртии. Со второго этажа доносились крики о помощи. В горящем строении оставались две женщины и дети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

«Загорелась квартира на первом этаже, внутри дома было плотное задымление. Главное было найти и спасти людей», — уточнили в ведомстве.

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На помощь со второго этажа звала женщина. Спасатели эвакуировали ее через окно, применив трехколенную лестницу.

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В другой квартире пожарные нашли ее соседку. Женщина была с двумя детьми 2015 и 2020 годов рождения. Их быстро обмотали одеялами и вытащили из задымленного помещения через окно. С улицы детей принимали другие жители дома. В МЧС подчеркнули, что в огне никто не пострадал.

В начале февраля пожарные Пермского края спасли из огня ребенка. Огонь охватил площадь 18 квадратных метров. В тушении задействовали 24 спасателя и шесть машин.