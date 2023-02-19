19 февраля 2023, 09:41
Двух детей спасли при пожаре в Удмуртии
Пожарные спасли двух детей из горящего двухэтажного дома в Удмуртии
Пожар произошел в двухэтажном доме барачного типа в городе Сарапуле в Удмуртии. Со второго этажа доносились крики о помощи. В горящем строении оставались две женщины и дети. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Загорелась квартира на первом этаже, внутри дома было плотное задымление. Главное было найти и спасти людей», — уточнили в ведомстве.
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На помощь со второго этажа звала женщина. Спасатели эвакуировали ее через окно, применив трехколенную лестницу.
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В другой квартире пожарные нашли ее соседку. Женщина была с двумя детьми 2015 и 2020 годов рождения. Их быстро обмотали одеялами и вытащили из задымленного помещения через окно. С улицы детей принимали другие жители дома. В МЧС подчеркнули, что в огне никто не пострадал.
В начале февраля пожарные Пермского края спасли из огня ребенка. Огонь охватил площадь 18 квадратных метров. В тушении задействовали 24 спасателя и шесть машин.
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