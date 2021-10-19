Двух детей спасли при пожаре в Тюмени

В Тюмени пожарные вытащили из огня двух малолетних детей. Об этом сообщил портал Vostokmedia.com со ссылкой на местные СМИ.

Возгорание произошло накануне в частном доме на улице Запотоцкого.

«Во время ЧП в доме находились двое детей в возрасте двух с половиной и четырех лет. Спасатели извлекли их из горящего дома и передали сотрудникам скорой помощи. Сейчас здоровью детей ничего не угрожает», — рассказали в региональном МЧС.

К тушению привлекли пятнадцать человек и пять единиц спецтехники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.