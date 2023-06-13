Эксклюзив 13 июня 2023, 18:57 Двух детей спасли из задымленной квартиры на юго-востоке Москвы Пожарные спасли двух детей из задымленной квартиры в районе Выхино-Жулебино в Москве РИА «Новости»

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Дети трех и пяти лет едва не устроили пожар во время готовки в квартире на юго-востоке Москвы, сообщил источник «360».

По его словам, ЧП произошло вечером 13 июня в районе Выхино-Жулебино на 15-этаже жилого дома. Двое маленьких детей, оставшись в квартире без присмотра взрослых, решили самостоятельно приготовить еду. Однако вскоре соседям пришлось вызывать экстренные службы из-за дыма из окна квартиры. Также жильцы дома услышали детские крики о помощи.

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Прибывшие сотрудники МЧС спасли двух детей трех и пяти лет. К юным кулинарам выехала бригада скорой помощи для осмотра. Где находились родители во время случившегося — пока неизвестно. Причины и обстоятельства произошедшего выяснят специалисты.

Ранее на юге Москвы произошел пожар на рынке «Садовод».