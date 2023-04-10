Происшествия 10 апреля 2023, 15:34 Двух детей сбили насмерть в Ярославской области

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В Ярославской области произошла авария, в результате которой два человека погибли. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.

ДТП случилось накануне в Рыбинске. Водитель Ford не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил двух детей, один из которых двигался на самокате, а другой на велосипеде. Автомобилист попытался скрыться с места происшествия, но свидетелям удалось остановить его. Оба ребенка получили смертельные травмы.