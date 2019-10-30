Двух человек зажало между трамваями на юге Москвы

Водителя трамвая и еще одного сотрудника депо зажало между двумя вагонами на Варшавском шоссе в районе метро Нагатинская. Как сообщил источник «360», у одного пострадавшего открытая рана живота, у второго — сдавлена грудная клетка.

Прибывшие на место медики забрали раненого водителя трамвая в реанимацию. Второй остался на месте. Для того, чтобы вытащить зажатых между двумя вагонами привлекли проезжавший мимо наряд Росгвардии.

В управлении ГАИ столичного главка МВД «360» подтвердили, что два сотрудника трамвайного депо пострадали от сжатия трамваями.

Все произошло при сцепке или разъединении вагонов.