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    23 января 2021, 02:39

    Двух человек застрелили на празднике в Новой Москве

    Александра Ломейко

    Конфликт в Новой Москве закончился перестрелкой. Погибли двое мужчин. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают открывших огонь.

    В мужчин стреляли на празднике, сообщил Telegram-канал РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

    Перестрелка, уточнил Telegram-канал «112», произошла на свадьбе. Ее отмечали в загородном клубе. Все началось со словесной перепалки с приглашенными гостями, в которой участвовали жених и его брат. Мужчин позвали на улицу выяснить отношения, где и застрелили.

    Погибшие, указано в публикации, были выходцами из Молдовы. Они скончались на месте от полученных ран.

    Предполагаемых преступников ищут.