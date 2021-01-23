23 января 2021, 02:39
Двух человек застрелили на празднике в Новой Москве
Конфликт в Новой Москве закончился перестрелкой. Погибли двое мужчин. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают открывших огонь.
В мужчин стреляли на празднике, сообщил Telegram-канал РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.
Перестрелка, уточнил Telegram-канал «112», произошла на свадьбе. Ее отмечали в загородном клубе. Все началось со словесной перепалки с приглашенными гостями, в которой участвовали жених и его брат. Мужчин позвали на улицу выяснить отношения, где и застрелили.
Погибшие, указано в публикации, были выходцами из Молдовы. Они скончались на месте от полученных ран.
Предполагаемых преступников ищут.