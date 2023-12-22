Происшествия 22 декабря 2023, 11:28 Двух человек задержали за поджог релейного шкафа в Подмосковье Полиция задержала двух человек за поджог на железной дороге в Подмосковье РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правоохранительные органы задержали молодых людей 17 и 18 лет за поджог релейного шкафа на железнодорожном перегоне Михнево-Усады в Московской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (о диверсии). Если задержанных признают виновными, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Реклама

В последнее время в разных регионах России участились случаи поджогов железнодорожной инфраструктуры. В ноябре сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в поджогах на Московской железной дороге.

В Тюменской области подростки устроили серию поджогов на инфраструктуре РЖД. Также в Домодедове несовершеннолетние подожгли электричку.