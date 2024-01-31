Происшествия 31 января 2024, 12:35 Двух человек задержали по подозрению в краже 3,5 млн рублей у супругов в Краснодаре

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Сотрудники полиции задержали двух жителей Краснодарского края, которые подозреваются в краже 3,5 миллиона рублей у супружеской пары. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Управления МВД России по Краснодару.

По данным ведомства, подозреваемые пришли в гости к знакомой паре. В доме они нашли ключ от сейфа, открыли его и забрали крупную сумму. Часть украденных денег местные жители успели потратить на покупку иномарки.

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Отмечается, что 32-летние товарищи супружеской пары ранее уже были привлечены к ответственности за грабежи.