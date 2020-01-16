Двух человек задержали из-за мальчика, который утонул в бассейне во Всеволжске

По данным следствия, мальчик посещал занятия по плаванию в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп». Он утонул, оставшись в бассейне без присмотра тренера и ее помощника. Ребенка доставили в больницу в состоянии комы.

После осмотра места происшествия были задержаны 39-летняя женщина, тренер спортивной школы, и 24-летний мужчина, ее помощник, который вел тренировку.

На данный момент выясняются обстоятельства происшествия и устанавливается круг лиц, который несет ответственность за безопасность детей во время тренировок.