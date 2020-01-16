16 января 2020, 12:29
Двух человек задержали из-за мальчика, который утонул в бассейне во Всеволжске
После инцидента с утоплением ребенка в бассейне во Всеволожске СК по Ленобласти провел проверку. По итогам задержали двух человек: мужчину, который вел занятия, и женщину — тренера. Об этом сообщило ИА «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
По данным следствия, мальчик посещал занятия по плаванию в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимп». Он утонул, оставшись в бассейне без присмотра тренера и ее помощника. Ребенка доставили в больницу в состоянии комы.
После осмотра места происшествия были задержаны 39-летняя женщина, тренер спортивной школы, и 24-летний мужчина, ее помощник, который вел тренировку.
На данный момент выясняются обстоятельства происшествия и устанавливается круг лиц, который несет ответственность за безопасность детей во время тренировок.