Двух человек травмировали ножом в московском метрополитене

Инцидент произошел в четверг, 9 июня, в подуличном переходе станции метро «Волжская» в Москве. Мужчина с помощью ножа ранил двух человек. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

По данным правоохранителей, конфликт начался между четырьмя мужчинами. Во время ссоры один из участников потасовки вытащил нож и ударил им двух оппонентов.

Пострадавших с проникающими ранениями груди и живота доставили в больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящий момент он находится под стражей.