Эксклюзив 07 января 2024, 08:50 Двух человек спасли при пожаре в московском отеле Источник «360»: при пожаре в отеле Holiday Tagansky в Москве спасли двух человек РИА «Новости»

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Сотрудники МЧС спасли двух человек при пожаре в московском отеле Holiday Tagansky ранним утром в воскресенье. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

ЧП произошло на Симоновском Валу, очевидцы заметили густой черный дым из окна номера на третьем этаже. Огонь распространился на площади в два квадратных метра.

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Прибывшие на место огнеборцы спасли двух человек. Всего в отеле находились 364 человека, их эвакуировали. После завершения пожарных мероприятий постояльцы вернулись в свои номера. В результате возгорания никто не пострадал.

Поздним вечером в субботу, 6 января, пожар произошел в доме на улице Большая Тульская в Москве. Огонь охватил комнату и два балкона, жильцов временно эвакуировали.