Происшествия 16 января 2023, 12:57 Двух человек спасли из огня в Тюмени

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В Тюмени произошел пожар в одном из девятиэтажных домов на Московском тракте. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МЧС.

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В ведомстве уточнили, что возгорание возникло в квартире на пятом этаже. Жильцам пришлось спасаться на балконе, поскольку из-за огня они оказались отрезанными от входа. Прибывшие на место происшествия спасатели сняли дверь с помощью бензореза и вытащили людей из огня. По предварительной информации, пожар произошел из-за короткого замыкания.