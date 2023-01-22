Эксклюзив 22 января 2023, 11:38 Двух человек спасли из квартиры на Загородном шоссе в Москве во время пожара Источник «360»: жильцов дома эвакуируют из дома на Загородном шоссе в Москве из-за пожара РИА «Новости»

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Двух человек спасли из квартиры дома на Загородном шоссе в Москве из-за пожара, сообщил источник «360». По его данным, на месте продолжается эвакуация жильцов с верхних этажей.

Квартира, где произошло возгорание, расположена на первом этаже. Очевидцы утверждают, что слышали звук, похожий на взрыв, добавил собеседник «360».

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Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 10 квадратных метров. Горели вещи. Все обстоятельства происшествия уточняются.

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