14 апреля 2021, 06:44
Двух человек извлекли из-под завалов здания на территории ТЭЦ в Тамбове
В среду, 14 апреля, произошло обрушение часть здания на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Тамбове. Под завалами оказались четыре человека, которых извлекли спасатели.
Обрушение части стены и крыши произошло в половине пятого утра по адресу: проезд Энергетиков, 7.
По предварительной информации, под завалами находились двое пострадавших. В 05:50 одного из них извлекли», — сообщили «360» в МЧС.
Через час достали второго пострадавшего. Оба живы.
Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на первого вице-губернатора Тамбовской области Олега Иванова, из-под завалов после обрушения извлекли четырех человек, все живы.
Всего в аварийно-спасательных работах участвовали 44 человека. Они работали на 16 единицах техники.