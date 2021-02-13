Двух человек достали из разрушенного снегом ангара в Новой Москве. Но пострадавших могло быть больше

Во время обрушения крыши ангара в Новой Москве внутри здания оставались два человека. Сотрудники МЧС достали их из-под завалов и передали врачам. При этом источник в скорой помощи сообщил «360», что медики госпитализировали семь человек.

«Сегодня в 15:39 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о проседании кровли ангара по адресу: поселение Роговское, деревня Кресты», — отметили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательных подразделений установили, кровля металлического ангара просела на площади 200 квадратных метров.

«По предварительной информации, в ангаре оставались два человека. Принятыми мерами извлечены два человека и переданы нарядам скорой помощи», — уточнили в ведомстве.

При этом источник в экстренных службах сообщил «360», что врачи госпитализировали сразу семерых пострадавших. Информации об их травмах и состоянии пока нет.