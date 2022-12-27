27 декабря 2022, 18:24
Двух братьев осудили за избиение полицейского в Краснодарском крае
Двух жителей Щербиновского района Краснодарского края признали виновными в избиении полицейского. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов по региону.
Летом прошлого года полицейские попытались остановить машину. Однако водитель оказал сопротивление и скрылся. Его удалось найти во дворе жилого дома. При попытке задержания полицейским оказани сопротивление.
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Одного из сотрудников водителю удалось ударить, на помощь ему в тот момент пришел его брат, который также нанес полицейскому несколько ударов.
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Полиция
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