Двух боевиков ликвидировали в ходе спецоперации в Чечне

Двух вооруженных бандитов ликвидировали в Чечне в ходе контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В Чеченской Республике в ходе КТО нейтрализованы двое вооруженных бандитов», — говорится в сообщении информационного центра НАК.

Ранее стало известно, что за 2020 год в России предотвратили 24 теракта на транспорте. Такие результаты стали возможны благодаря мерам, которые принимает правительство с 2018 года в вопросах национальной безопасности. В 2019 году было предотвращено 34 теракта, нейтрализованы и задержаны более тысячи террористов и их помощников.

Также правительство считает, что нужно уделить внимание охране стоянок судов, где расположены ядерные энергоустановки. Особенно это касается Арктики. Заниматься дополнительной охраной таких кораблей будут сотрудники Росгвардии. Безопасность на транспорте — это защита национальных интересов государства, уверен заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.