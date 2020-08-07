Двух боевиков, готовивших теракты, ликвидировали в Ингушетии

В Назрани и Малгобекском районе Ингушетии двое бандитов нейтрализованы, еще одного задержали. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

«В ходе контртеррористической операции в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии двое бандитов нейтрализованы, один задержан. Их личности установлены. По имеющимся данным, они намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности на территории республики», — цитирует ТАСС сообщение Национального террористического комитета.

На месте перестрелки силовики нашли оружие, боеприпасы и взрывное устройство.

В Ингушетии вечером в четверг ввели режим КТО. Он действовал на шести улицах Назрани и в селе Сагопши Малгобекского района республики. Около 06:00 режим КТО в Ингушетии сняли.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что среди силовиков потерь нет.

По данным «Интерфакса», который ссылается на свой источник, операция началась после того, как сотрудники силовых структур получили информацию, что в одном из домов в районе железнодорожного вокзала может скрываться член бандподполья. Во время проверки дома произошла перестрелка.