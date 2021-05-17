Двух белух избили в Приморском океанариуме. Видео

В Приморском океанариуме засняли на видео, как дрессировщик бьет руками и ногами двух белух. В коалиции «Свободу косаткам и белухам» заявили, что такие методы тренер практикует регулярно.

На кадрах можно заметить, как тренер сначала наносит одной из белух удары кулаком, а затем еще одну сильно бьет ногами. Предположительно, тренер ударил белух за то, что они в ответ на подкормку отказались его поцеловать. Это является «важным элементом шоу».

Зоозащитники считают, что такая «дрессировка» может подпадать под статью о жестоком обращении с животными. В связи с этим в коалиции «Свободу косаткам и белухам» готовят заявление в прокуратуру. Активисты утверждают, что старший тренер океанариума знает о происходящем и никак этому не препятствует. А слитое в Сеть видео является лишь одним из множества подобных эпизодов.

В Приморском океанариуме уже отреагировали на скандал с появлением видео. В пресс-центре океанариума сообщили «360», что проводят внутреннюю проверку. По их словам, белухи вели себя агрессивно, а тренер применял специальные техники, чтобы их усмирить.

«У нас проводится внутреннее расследование случившегося. История не сегодняшняя, конечно, слышали. Знаем, разбираемся, спрашиваем, что вызвало такую реакцию. В период гона у животных бывают агрессивные выпады по отношению друг к другу. Там взрослые самцы, больше тонны весом каждый. И этот кусок не попал на видео, где они проявляли агрессию по отношению друг к другу», — сообщила пресс-секретарь океанариума Елена Поддубная.

Видео было снято на майских праздниках. Точной даты в океанариуме не назвали. Как запись проникла в Сеть, сейчас выясняют.

«Тренер дает пояснения, почему именно такая реакция была достаточно резкая», — добавила Поддубная.

В прокуратуре региона между тем заявили РИА «Новости», что проверят условия содержания животных в океанариуме.