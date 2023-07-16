Происшествия 16 июля 2023, 17:55 Двух байкеров госпитализировали после столкновения с такси на северо-западе Москвы Дептранс Москвы: такси столкнулось с двумя мотоциклистами на улице Маршала Бирюзова

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В Северо-Западном округе столицы произошло массовое ДТП. Водитель такси вылетел навстречу двум мотоциклистам. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что в воскресенье, 16 июля, на северо-западе столицы на улице Маршала Бирюзова рядом с домом № 32 случилась авария с двумя мотоциклами и легковушкой.

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Прибывшие на место городские оперативные службы устраняют последствия случившегося. Кадры с моментом ДТП опубликовали в Telegram-канале дептранса. На ролике видно, как водитель такси выехал поперек встречной полосы, по которой ехали байкеры.

В свою очередь в столичной прокуратуре сообщили, что таксист, поворачивая налево, не уступил дорогу движущимся мотоциклистам. В результате дорожной аварии мужчины, находившиеся за рулем мотоциклов, получили травмы. Их госпитализировали в больницу.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов под контролем прокуратуры выясняют причины и обстоятельства аварии.

Ранее Минтранс Подмосковья назвал самые частые причины аварий у байкеров. В основном к ДТП приводят несоблюдение дистанции, неправильное перестроение на трассе, превышение скорости и невнимательность.