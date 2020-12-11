11 декабря 2020, 16:10
Двух 9-летних детей сбили с часовым интервалом в Ижевске
В четверг, 10 декабря, две аварии с участием малолетних пешеходов произошли в Ижевске, информирует IZHLIFE.ru со ссылкой на пресс-службу первого отдела УГИБДД по региону.
В 16:40 напротив дома № 63 по улице Красноармейской 21-летний молодой человек за рулем машины Lada сбил девятилетнюю девочку. Ребенок пересекал дорогу вне пешеходного перехода.
Приблизительно через час напротив дома № 70а по улице 40 лет Победы 47-летний водитель автомобиля Chevrolet сбил девятилетнего мальчика. Школьник шел по зебре.
Оба школьника получили травмы.