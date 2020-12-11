Двух 9-летних детей сбили с часовым интервалом в Ижевске

В 16:40 напротив дома № 63 по улице Красноармейской 21-летний молодой человек за рулем машины Lada сбил девятилетнюю девочку. Ребенок пересекал дорогу вне пешеходного перехода.

Приблизительно через час напротив дома № 70а по улице 40 лет Победы 47-летний водитель автомобиля Chevrolet сбил девятилетнего мальчика. Школьник шел по зебре.

Оба школьника получили травмы.