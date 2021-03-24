Дворы и автомобили затопило кипятком в центре Москвы. Видео

Трубу с горячей водой прорвало на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Он уточнил, что горячая вода подтапливает здания и припаркованные рядом с местом прорыва автомобили. На место едут экстренные службы. Уже сейчас кипяток затопил все от дома № 3 по 1-й Бородинской улице до Большой Дорогомиловской улицы. Вода оказалась не только на дорогах, но и во дворах.

В Сети появилось видео с места событий. На кадрах видно, что прорыв произошел в нескольких местах. От разливающейся по асфальту воды поднимается плотный белый пар, через который трудно что-то рассмотреть.

По предварительной информации, трубу с кипятком повредили ковшом экскаватора во время земельных работ.