Дворники устроили массовую драку в Москве. Видео
Несколько десятков дворников в рабочей форме устроили массовую драку в одном из двором в центре Москвы, сообщил РЕН ТВ.
По данным журналистов, инцидент произошел вечером в воскресенье, 24 ноября на улице Ефремова.
Сначала два сотрудника ЖЭК просто ругались, потом начали толкаться. Затем к ним присоединились десятки других дворников, как в форме, так и в нерабочей одежде. Они наносили друг другу беспорядочные удары.
В основном они били друг друга лопатами, метлами и ломами. Как сообщил РЕН ТВ, полиция задержала с десяток дебоширов, остальные разбежались. Серьезно никто не пострадал. Что стало причиной драки — неизвестно.