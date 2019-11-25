  • Дворники устроили массовую драку в Москве. Видео

    25 ноября 2019, 02:17

    Наталья Жуковская

    Несколько десятков дворников в рабочей форме устроили массовую драку в одном из двором в центре Москвы, сообщил РЕН ТВ.
    Дворники устроили массовую драку в Москве. Видео

    По данным журналистов, инцидент произошел вечером в воскресенье, 24 ноября на улице Ефремова.

    Сначала два сотрудника ЖЭК просто ругались, потом начали толкаться. Затем к ним присоединились десятки других дворников, как в форме, так и в нерабочей одежде. Они наносили друг другу беспорядочные удары.

    В основном они били друг друга лопатами, метлами и ломами. Как сообщил РЕН ТВ, полиция задержала с десяток дебоширов, остальные разбежались. Серьезно никто не пострадал. Что стало причиной драки — неизвестно.