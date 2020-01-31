Дворники избили петербуржца за замечание по уборке

По данным издания, конфликт между коммунальщиками и горожанином произошел в одном из дворов на Октябрьской набережной. Житель дома вышел из парадной и указал дворнику на некачественную уборку территории. Завязалась потасовка.

Несколько дворников, находившихся неподалеку, поспешили товарищу на подмогу. В результате петербуржец получил рану головы и травму груди. Дворника, с котором он повздорил, привлекли к административной ответственности за хулиганство.