31 января 2020, 14:24
Дворники избили петербуржца за замечание по уборке
Накануне в Санкт-Петербурге несколько дворников избили 42-летнего мужчину, который сделал им замечания по поводу качества уборки. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, конфликт между коммунальщиками и горожанином произошел в одном из дворов на Октябрьской набережной. Житель дома вышел из парадной и указал дворнику на некачественную уборку территории. Завязалась потасовка.
Несколько дворников, находившихся неподалеку, поспешили товарищу на подмогу. В результате петербуржец получил рану головы и травму груди. Дворника, с котором он повздорил, привлекли к административной ответственности за хулиганство.