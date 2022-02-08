Дворника в Петербурге убило глыбой льда

В Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку по факту гибели дворника, на которого свалилась глыба льда. Об этом в пресс-службе надзорного ведомства сообщили РИА «Новости».

Прокуратура Выборгского района организовала проверку на предмет соблюдения законодательства в сфере охраны труда по факту гибели дворника от упавшей глыбы льда.

Тело дворника обнаружили накануне вечером на Большом Сампсониевском проспекте. Предварительно установлено, что причиной смерти стала упавшая с крыши наледь. Погибший оказался гражданином Узбекистана.

Очевидцы сообщили, что после падения льда дворник некоторое время еще подавал признаки жизни, написали «Невские новости». Одна из жительниц дома на Большом Сампсониевском проспекте, 94, где все произошло, рассказала, что мужчина убирался, в этот момент на него упала ледышка, но не с крыши, а с одного из балконов. Сначала жильцы подумали, что упал кто-то сверху, потому что днем чистили крышу. Женщина отметила, что скорая добиралась до места как минимум полтора часа.

Ранее в Петербурге в деле о гибели семи пациентов в медцентре появились новые фигуранты. Обвинения предъявили двум заместителям главврача и старшей медсестре, написала газета «Известия».