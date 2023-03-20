Эксклюзив 20 марта 2023, 07:14 Дворник нашел у многоэтажки в Москве предмет, похожий на гранату МЧС вызвали к дому на юго-востоке Москвы из-за предмета, похожего на гранату РИА «Новости»

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Спасатели выехали к многоэтажке на юго-востоке Москвы. Дворник нашел возле мусорной площадки предмет, похожий на гранату, рассказал источник «360».

Об опасной находке стало известно в 06:58. Мастер ГБУ «Жилищник» позвонил в экстренные службы и рассказал, что дворник нашел возле мусорной камеры у первого подъезда 22-этажного дома на улице Братиславской предмет, напоминающий гранату, и прислал фото. Специалистов отправили на место, чтобы проверить его.

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